Помогите пожалуйста решить задачу. Докажите, что линия заданная уравнением х^2+y^2-6y+5=0 есть окружность

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Нужно, чтобы получились формулы квадратов разности. Для этого просто прибавляем недостающее. А чтобы равенство не изменилось вычитаем то же самое: x^2-6x+9-9+y^2+10y+25-25+18=0 То есть: x^2-2*3x+9+y^2+2*5y+25=25+9-18 или (x-3)^2+(y+5)^2=16 Держите, это самое лёгкое задание