Помогите пожалуйста решить задачу краткую запись и ответ!!!!!!!!!В саду росло 7 тыльп??нов, а лилий- на 8 больше. Во сколько раз меньше росло а саду тыльпанов чем лилий
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу краткую запись и ответ!!!!!!!!!В саду росло 7 тыльп??нов, а лилий- на 8 больше. Во сколько раз меньше росло а саду тыльпанов чем лилий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тюльпанов - 7шт. лилий - ?,на 8 б. 1)8+7=15(шт.) - лилий 2)15:8=1(ост.8)
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