Помогите пожалуйста решить задачу краткую запись и ответ!!!!!!!!!В саду росло 7 тыльп??нов, а лилий- на 8 больше. Во сколько раз меньше росло а саду тыльпанов чем лилий

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу краткую запись и ответ!!!!!!!!!В саду росло 7 тыльп??нов, а лилий- на 8 больше. Во сколько раз меньше росло а саду тыльпанов чем лилий

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