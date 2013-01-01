Помогите пожалуйста решить задачу. легковая машина ехала 3 ч со скоростью 80км/ч .за сколько времени проедет это расстояние велосипедист, скорость которого в 4 раза меньше?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. легковая машина ехала 3 ч со скоростью 80км/ч .за сколько времени проедет это расстояние велосипедист, скорость которого в 4 раза меньше?

Автор: Гость