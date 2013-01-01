Помогите пожалуйста решить задачу. легковая машина ехала 3 ч со скоростью 80км/ч .за сколько времени проедет это расстояние велосипедист, скорость которого в 4 раза меньше?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. легковая машина ехала 3 ч со скоростью 80км/ч .за сколько времени проедет это расстояние велосипедист, скорость которого в 4 раза меньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80*3=240км проехала машина 80:4=20км/ч скорость велосипеда 240:20=12 часов нужно велосипедисту
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