Помогите пожалуйста решить задачу..... Одна бригада маляров за 3 часа покрасила 52 ?? кв. стен а производительность труда второй бригады на 3 м кв. в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу..... Одна бригада маляров за 3 часа покрасила 52 ?? кв. стен а производительность труда второй бригады на 3 м кв. в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день. Спасибо

Автор: Гость