Помогите пожалуйста решить задачу..... Одна бригада маляров за 3 часа покрасила 52 ?? кв. стен а производительность труда второй бригады на 3 м кв. в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу..... Одна бригада маляров за 3 часа покрасила 52 ?? кв. стен а производительность труда второй бригады на 3 м кв. в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 52:3=52/3 м.кв. в ч.-производительность труда первой бригады 2.52/3-3=52/3-9/3=43/3 производительность второй бригады 3.52/3+43/3=95/3 кв м. красят обе бригады за час 4.95/3 *8= 760/3=253 1/3 кв.м. покрасят обе бригады за 8 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Schreib Fragen zu den Antworten. Probier ´s zuerst allein. Zu schwer? Die Fragen unten helfen dir. 1._____________________? Nein. ich darf abends...
Геометрия
Математика
Литература