Характер Тома соера помогите пожалууйста
Литература
Характер Тома соера помогите пожалууйста
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Гость:
Том Соер - энергичный, остроумный, предприимчевый мальчик 12 лет. Сирота которого воспитывает тетя Поли. Тетя Поли - в общем то, добрая, но при этом строгая и чопорная женщина, которая считает что ее христианский долг - наказывать ребенка для его же блага.
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