Характер Тома соера помогите пожалууйста

Гость: Гость:

Том Соер - энергичный, остроумный, предприимчевый мальчик 12 лет. Сирота которого воспитывает тетя Поли. Тетя Поли - в общем то, добрая, но при этом строгая и чопорная женщина, которая считает что ее христианский долг - наказывать ребенка для его же блага.