РЕШИТЕ ПЛИЗ!!!Параллельны ли прямые а и b?

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Давай попробуем рассуждать логически. Раз АВ=ВС, то треугольник АВС равнобедренный, значит углы ВАС и ВСА равны. ВСА задан 80, РАС задан 40, значит РАК = 80-40=40. Треугольник КАР равнобедренный, что указано на чертеже как равенство КА и КР. Значит углы РАК и КРА равны между собой, и, как нашли ранее, равны 40. Теперь из треугольника АРС найдём угол АРС. Он будет АРС = 180 - РАС - РСА = 180 - 40 - 80 = 60. Далее вычислим угол КРС = КРА + АРС = 40+60 = 100. Теперь смотрим по свойству: КРС + РСА = 100+80=180 -- о! Внезапно сумма углов при общей секущей составляет 180 градусов, значит выходит что прямые a и b как раз идеально параллельны. Мне так кажется.