Придумай и запиши два предложения одно с именем существительным легкие другой с именем прилагательным легкие

Русский язык
Придумай и запиши два предложения одно с именем существительным легкие другой с именем прилагательным легкие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врач порекомендовал пациенту обследовать ЛЕГКИЕ. Он не искал ЛЕГКИЕ пути.
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