Запиши арабскими цифрами числа xxxlv
Математика
Запиши арабскими цифрами числа xxxlv
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - это 10 v - это 5 I - это 1 Если 1 стоит слева от 5, то нужно уменьшить на 1, а если справа - увеличить Ответ: 34.
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