Сколько обстоятельств образа действия в предложении «Лучше сидеть сложа руки, че?? делать спустя рукава, кое – как?

Русский язык
Сколько обстоятельств образа действия в предложении «Лучше сидеть сложа руки, че?? делать спустя рукава, кое – как?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три.Сидеть (как? каким образом?) сложа руки.Делать (как?каким образом?) спустя рукава и кое-как
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