Сколько обстоятельств образа действия в предложении «Лучше сидеть сложа руки, че?? делать спустя рукава, кое – как?

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Сколько обстоятельств образа действия в предложении «Лучше сидеть сложа руки, че?? делать спустя рукава, кое – как?

Автор: Гость