Вычисли удобным способом. 14*(5*9)= 25*(2*7)= 36*(5*2)=
Математика
Вычисли удобным способом. 14*(5*9)= 25*(2*7)= 36*(5*2)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14×5=70×9=630. 25×2=50×7=350. 5×2=10×36=360
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