Здійснити перетворення Na→NaOH→Na2SO4
Химия
Здійснити перетворення Na→NaOH→Na2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 2) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O
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