Здійснити перетворення Na→NaOH→Na2SO4

Химия
Здійснити перетворення Na→NaOH→Na2SO4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 2) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
почему антропогенный фактор часто считают фактором угрозы для природы
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки 1)3x=19-y 11y^2-1235=-15x^2 2) -4y=x-1 56y=-x^2-31 3) 2x-5y=31 X^2+xy=y^2-31
Ответить
Русский язык
Помогите пж срочно.
Ответить
Английский язык
Поставьте местоимения в скобках в нужной форме. 1. Let (I) lay the table for this special dinner. 2. Let (we) take some light red wine for fri...
Ответить
Алгебра
5sin^x-14sinxcosx-3cos^x=0
Ответить