Привезли в ларек 21 ящик с апельсинами и 7 ящиков с лимоном.Во сколько раз больше пр??везли ящиков с апельсинами, чем с лимоном.
Математика
Привезли в ларек 21 ящик с апельсинами и 7 ящиков с лимоном.Во сколько раз больше пр??везли ящиков с апельсинами, чем с лимоном.
Ответ(ы) на вопрос:
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21:7 = 3 (в 3 раза)Ответ: в 3 раза ящиков с апельсинами больше, чем ящиков с лимонами
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