Привезли в ларек 21 ящик с апельсинами и 7 ящиков с лимоном.Во сколько раз больше пр??везли ящиков с апельсинами, чем с лимоном.

Математика

Привезли в ларек 21 ящик с апельсинами и 7 ящиков с лимоном.Во сколько раз больше пр??везли ящиков с апельсинами, чем с лимоном.

Автор: Гость