Привезли в ларек 21 ящик с апельсинами и 7 ящиков с лимоном.Во сколько раз больше пр??везли ящиков с апельсинами, чем с лимоном.

Математика
Привезли в ларек 21 ящик с апельсинами и 7 ящиков с лимоном.Во сколько раз больше пр??везли ящиков с апельсинами, чем с лимоном.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21:7 = 3 (в 3 раза)Ответ: в 3 раза ящиков с апельсинами больше, чем ящиков с лимонами

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Здійснити перетворення Na→NaOH→Na2SO4
Ответить
Биология
почему антропогенный фактор часто считают фактором угрозы для природы
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки 1)3x=19-y 11y^2-1235=-15x^2 2) -4y=x-1 56y=-x^2-31 3) 2x-5y=31 X^2+xy=y^2-31
Ответить
Русский язык
Помогите пж срочно.
Ответить
Английский язык
Поставьте местоимения в скобках в нужной форме. 1. Let (I) lay the table for this special dinner. 2. Let (we) take some light red wine for fri...
Ответить