Прямая у=кх+b проходит через точку (1;2) и (0;3).Найдите сумму к+b.

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Уравнение прямой, проходящей через точки (1;2) и (0;3) имеет вид: Это каноническая форма уравнения прямой: В общем виде: х - 1 = -у + 2, или х + у - 3 = 0. В виде уравнения с коэффициентом: у = -х + 3. Коэффициент к = -1, коэффициент в = 3, Сумма к + в = -1 + 3 = 2.