Помогите мне ОПРЕДИЛИТЬ тему и идею поизведени Огневушка-Поскакушка!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

Литература
Помогите мне ОПРЕДИЛИТЬ тему и идею поизведени Огневушка-Поскакушка!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
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Что-бы поучить ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
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