Сумма двадцати чисел, каждое из которых равно 1 или -1 равна 0. найдите произведение этих двадцати чисел
Математика
Сумма двадцати чисел, каждое из которых равно 1 или -1 равна 0. найдите произведение этих двадцати чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз сумма чисел равна 0, то положительных и отрицательных чисел поровну, т. е. по 10. Если их умножить, то 10 отрицательных дадут 1 (их четное число) и 10 положительных дадут 1, т.е. произведение данных чисел равно 1.
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