Решение задачи. Ваня проехал на велосипеде от дома да деревни, в которой живёт его бабушка, на 2ч 45мин быстрее, чем Петя прошол этот путь пешком. Какое расстояние от деревни бабушкм до дома мальчиков, если скорость Вани на вел...

Математика

Решение задачи. Ваня проехал на велосипеде от дома да деревни, в которой живёт его бабушка, на 2ч 45мин быстрее, чем Петя прошол этот путь пешком. Какое расстояние от деревни бабушкм до дома мальчиков, если скорость Вани на велосипеде 15 км в час, а Пети пешком 4 км в час

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