Решение задачи. Ваня проехал на велосипеде от дома да деревни, в которой живёт его бабушка, на 2ч 45мин быстрее, чем Петя прошол этот путь пешком. Какое расстояние от деревни бабушкм до дома мальчиков, если скорость Вани на вел...
Математика
Решение задачи. Ваня проехал на велосипеде от дома да деревни, в которой живёт его бабушка, на 2ч 45мин быстрее, чем Петя прошол этот путь пешком. Какое расстояние от деревни бабушкм до дома мальчиков, если скорость Вани на велосипеде 15 км в час, а Пети пешком 4 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваня: Скорость - 15 км/ч Время в пути - х часов Расстояние - 15 *х км Петя: Скорость - 4 км/ч Время в пути - (х +2 3/4 ) часа , т.к. 2 ч. 45 мин.= 2 45/60 ч. = 2 3/4 часа Расстояние - 4 * (х+ 2 3/4) Уравнение. 15х = 4* ( х+ 2 3/4 ) 15х = 4х + 4/1 * 11/4 15х - 4х = 11 11х= 11 х= 1 час - время в пути Вани 1+ 2 3/4 = 3 3/4 часа - время в пути Пети Расстояние от деревни до дома мальчиков: 15 *1 = 15 км или 4* 3 3/4 = 4/1 * 15/4 = 15 км Ответ: 15 км расстояние от деревни бабушки до дома мальчиков.
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