Укажіть структуру, з якої вторинна сеча потрапляє до збирної трубочки.
Биология
Укажіть структуру, з якої вторинна сеча потрапляє до збирної трубочки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реабсорбція відбувається у петлі Генлє. Потім вторинна сеча потрапляє у вторинний(дистальний) каналець,а звідти у сечозбіру трубочку
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