ПЛИИИИЗ Найдите значение выражений столбиком (1 494+ 1 854):(1 104- 1007) * 378 27 463 * 0 + 37 400: 136

Математика
ПЛИИИИЗ Найдите значение выражений столбиком (1 494+ 1 854):(1 104- 1007) * 378 27 463 * 0 + 37 400: 136
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Гость:
Ну вот както так. кстати 1 пример не делится
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