Сейчас я дам 3 задачи на 30 баллов. Прошу помочь решить. Задача 1. На скороварке помещается два драника. На поджаривание драника с одной стороны уходит 1 минута. Как за 3 минуты поджарить 3 драника. Задача 2. Поезд длинной ...

Гость: Гость:

1) Положить два драника на скороварку, через минуту один перевернуть, второй снять со скороварки, а третий положить на сковородку. еще через минуту 1 драник будет готов и его можно положить на тарелку, а второй вернуть на сковордку и положить другой стороной и третий перевернуть. еще через минуту 2 оставшихся драника будут готовы. 2) Локомотив проедет тоннель за 1 час, в то время как последний вагон, на момент выезда локомотива из тоннеля, только въедет в тоннель, и ему понадобится еще час. Итого 2 часа потребуется всему поезду. 3) Секундная стрелка совершает оборот за 1 минуту, минутная за 60, отсюда секундная делает оборот быстрее минутной в 60 раз Минутная стрелка делает оборот за 1 час, часовая за 12 часов, отсюда минутная делает оборот быстрее часовой в 12 раз