Лю-ю-юди! Я понимаю что вам в облом, но пожалуйста, прочитайте стихотворение Владимира Маяковского "История Власа, лентяя и лоботряса" (оно небольшое), найдите как автор называет мальчика и с кем он его сравнивает. Заранее спас...

Литература

Лю-ю-юди! Я понимаю что вам в облом, но пожалуйста, прочитайте стихотворение Владимира Маяковского "История Власа, лентяя и лоботряса" (оно небольшое), найдите как автор называет мальчика и с кем он его сравнивает. Заранее спасибо.

Автор: Гость