Лю-ю-юди! Я понимаю что вам в облом, но пожалуйста, прочитайте стихотворение Владимира Маяковского "История Власа, лентяя и лоботряса" (оно небольшое), найдите как автор называет мальчика и с кем он его сравнивает. Заранее спас...

Литература
Лю-ю-юди! Я понимаю что вам в облом, но пожалуйста, прочитайте стихотворение Владимира Маяковского "История Власа, лентяя и лоботряса" (оно небольшое), найдите как автор называет мальчика и с кем он его сравнивает. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прогулкин скорее чем ,лоботряс .Сравнивает с лоботрясом
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