Помогите пожалуйста. Решить задачу, составив уравнение. У Миши было 37 рублей. После покупки ручки у него осталось 5 рублей. Сколько Миша заплатил за ручку?
Математика
Помогите пожалуйста. Решить задачу, составив уравнение. У Миши было 37 рублей. После покупки ручки у него осталось 5 рублей. Сколько Миша заплатил за ручку?
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