Помогите пожалуйста. Решить задачу, составив уравнение. У Миши было 37 рублей. После покупки ручки у него осталось 5 рублей. Сколько Миша заплатил за ручку?

Математика

Помогите пожалуйста. Решить задачу, составив уравнение. У Миши было 37 рублей. После покупки ручки у него осталось 5 рублей. Сколько Миша заплатил за ручку?

Автор: Гость