ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Решите уравнение: 1) 6 3/11+x=10 6/7; 2) 9 5/36-x=2 4/9; 3) x-5 17/60=7 9/20
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Решите уравнение: 1) 6 3/11+x=10 6/7; 2) 9 5/36-x=2 4/9; 3) x-5 17/60=7 9/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 3/11 + х = 10 х = 10 - 6 3/11 х = 4 3/11 2) 9 5/36 - х = 2 - х = - 9 5/36 + 2 х = 9 5/36 - 2 х = 7 5/36 3) х - 5 17/60 = 7 9/29 х = 5 17/60 + 7 9/29 х = 5 493/1740 + 7 540/1740 х = 12 1033/1740 Что-то насчет последнего не уверенна
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