Помогите пожалуйста с #470

Математика
Помогите пожалуйста с #470
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для упаковки понадобится 47 корзин
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