Решите уравнение двумя способами {3m+4n=7 {2m+n=8

Гость: Гость:

Первый способ. Представление m через n 3m = 7-4n m = (7-4n):3 Подставляем во второе уравнение: 2((7-4n):3)+n=8 2((7-4n):3)=8-n (7-4n):3=(8-n):2 (7-4n)*2 = (8-n)*3 14 - 8n = 24 - 3n 8n-3n = 14-24 5n=(-10) n=(-2) Найдем m: m = (7-4n):3 m=(7-4*(-2)):3 m=(7+8):3 m=15:3 m=5 Второй способ решения. Представление n через m 4n=7-3m n=(7-3m):4 Подставляем во второе уравнение: 2m + ((7-3m):4)=8 (7-3m):4=8-2m 7-3m=32-8m 8m-3m=32-7 5m=25 m=5 Находим n: n=(7-3m):4 n=(7-3*5):4 n=(7-15):4 n=(-8):4 n=(-2) Ответ: n=(-2); m=5.