Помогите ПОЖАЛУЙСТА С 8,9,10!!!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА И ОТМЕЧУ,КАК ЛУЧШЕЕ♥

Геометрия
Помогите ПОЖАЛУЙСТА С 8,9,10!!!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА И ОТМЕЧУ,КАК ЛУЧШЕЕ♥
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