Помогите пожалуйста с английским языком вот задание Составьте 15 диких животных ??а английском языке Только нужно не домашних а именно диких животных!
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским языком вот задание Составьте 15 диких животных ??а английском языке Только нужно не домашних а именно диких животных!
Ответ(ы):
Гость:
Lion - лев wolf - волк crocodile - крокодил tiger - тигр jaguar - ягуар puma - пума bear - медведь fox - лиса boar - кабан snake - змея elephant - слон antelope - антилопа rhino - носорог giraffe - жираф elk - лось
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