Помогите пожалуйста с английским языком вот задание Составьте 15 диких животных ??а английском языке Только нужно не домашних а именно диких животных!

Английский язык

Помогите пожалуйста с английским языком вот задание Составьте 15 диких животных ??а английском языке Только нужно не домашних а именно диких животных!

Автор: Гость