Помогите, пожалуйста, с геометрией. Решать нужно вроде через координаты.

Геометрия
Помогите, пожалуйста, с геометрией. Решать нужно вроде через координаты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для этой задачи нетрудно построить проекцию прямой А1В на плоскость АА1С и потому нетрудно решить задачу без введения системы координат)))  просто так решила двумя способами...
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