Помогите пожалуйста с химией!! Напишите структурные формулы следующих спиртов: а) 2,2,4,4-тетраметилгептанол-3 Напишите уравнения реакций получения спирта 2-метилпентанол-2, путем: а) гидратации соответствующего алкена; б) из...
Химия
Помогите пожалуйста с химией!! Напишите структурные формулы следующих спиртов: а) 2,2,4,4-тетраметилгептанол-3 Напишите уравнения реакций получения спирта 2-метилпентанол-2, путем: а) гидратации соответствующего алкена; б) из соответствующего галогеналкана. Какой продукт образуется при внутримолекулярной дегидратации данного спирта: СН3 – СН2 – СОН – СН – СН3 . I I СН3 СН3
Ответ(ы):
Гость:
CH3-C(CH3)(CH3)-CH2-C(CH3)(CH3)-CH3 В скобках написаны радикалы - метилы,которые отходят от второго и четвертого атома углерода
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