Помогите пожалуйста с химией!! Напишите структурные формулы следующих спиртов: а) 2,2,4,4-тетраметилгептанол-3 Напишите уравнения реакций получения спирта 2-метилпентанол-2, путем: а) гидратации соответствующего алкена; б) из...

Химия

Помогите пожалуйста с химией!! Напишите структурные формулы следующих спиртов: а) 2,2,4,4-тетраметилгептанол-3 Напишите уравнения реакций получения спирта 2-метилпентанол-2, путем: а) гидратации соответствующего алкена; б) из соответствующего галогеналкана. Какой продукт образуется при внутримолекулярной дегидратации данного спирта: СН3 – СН2 – СОН – СН – СН3 . I I СН3 СН3

Автор: Гость