Число 18900 разложите на произведение простых множителей

Математика
Число 18900 разложите на произведение простых множителей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18900х1 там умножить надо 
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