Механический и химический процесс в тонком и толстом кишечнике. Помогите пожалуй??та!!!!!

Биология
Механический и химический процесс в тонком и толстом кишечнике. Помогите пожалуй??та!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В толстом и тонком кишечнике всасывается вода ,витамины ,аминокислоты -химические процесс. Перистальтика -это механический процесс
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