Составить два СЛОЖНЫХ предложения со словами седобородый трёхмачтовый носорожью огромную рыболовецкого

Русский язык
Составить два СЛОЖНЫХ предложения со словами седобородый трёхмачтовый носорожью огромную рыболовецкого
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