Спишите инструкцию, ставя пропущенные запятые. КАК СПИСЫВАТЬ ТЕКСТ. Прежде все??о читают весь текст, чтобы его понять. После этого возвращаются к первому предложению. Прочитывают его находя все орфограммы и объясняя себе изв...

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Спишите инструкцию, ставя пропущенные запятые. КАК СПИСЫВАТЬ ТЕКСТ. Прежде все??о читают весь текст, чтобы его понять. После этого возвращаются к первому предложению. Прочитывают его находя все орфограммы и объясняя себе известные, отмечая знаки препинания, если они есть. Затем желательно повторить всё предложение или списываемую часть так, как было написано (орфографически). Это поможет лучше запомнить облик слов. После чего предложение пишут, по возможности не заглядывая в текст. Во время записи хорошо помогать себе само-диктовкой. Так же пишут и другие предложения. Сделанную запись проверяют сверяя её с исходным текстом.

Автор: Гость