Спишите инструкцию, ставя пропущенные запятые. КАК СПИСЫВАТЬ ТЕКСТ. Прежде все??о читают весь текст, чтобы его понять. После этого возвращаются к первому предложению. Прочитывают его находя все орфограммы и объясняя себе изв...

Русский язык
Спишите инструкцию, ставя пропущенные запятые. КАК СПИСЫВАТЬ ТЕКСТ. Прежде все??о читают весь текст, чтобы его понять. После этого возвращаются к первому предложению. Прочитывают его находя все орфограммы и объясняя себе известные, отмечая знаки препинания, если они есть. Затем желательно повторить всё предложение или списываемую часть так, как было написано (орфографически). Это поможет лучше запомнить облик слов. После чего предложение пишут, по возможности не заглядывая в текст. Во время записи хорошо помогать себе само-диктовкой. Так же пишут и другие предложения. Сделанную запись проверяют сверяя её с исходным текстом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Зависит ли от значения х значения выражения 3(2х-1)-2(5х-4)-(2-4х)?
Ответить
Литература
Отметь крестиком авторов в чьих произведениях упоминаются животные .Подчеркни фамилии авторов басен- Барто,Пушкин,Андерсон,Крылов,Бианки
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, столько, сколько сможите)
Ответить
Русский язык
Как пишется показалось или показалась
Ответить
Математика
Доярка за день подоила 17 коров.9 коров дали по 18л молока,а остальные по 17л каждая.Каков дневной надой молока?
Ответить