Зависит ли от значения х значения выражения 3(2х-1)-2(5х-4)-(2-4х)?
Математика
Зависит ли от значения х значения выражения 3(2х-1)-2(5х-4)-(2-4х)?
Ответ(ы):
Гость:
3(2x-1)-2(5x-4)-(2-4x)=6x-3-10x+8-2+4x=3 От x значение выражения не зависит
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