Зависит ли от значения х значения выражения 3(2х-1)-2(5х-4)-(2-4х)?

Математика
Зависит ли от значения х значения выражения 3(2х-1)-2(5х-4)-(2-4х)?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3(2x-1)-2(5x-4)-(2-4x)=6x-3-10x+8-2+4x=3 От x значение выражения не зависит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Отметь крестиком авторов в чьих произведениях упоминаются животные .Подчеркни фамилии авторов басен- Барто,Пушкин,Андерсон,Крылов,Бианки
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, столько, сколько сможите)
Ответить
Русский язык
Как пишется показалось или показалась
Ответить
Математика
Доярка за день подоила 17 коров.9 коров дали по 18л молока,а остальные по 17л каждая.Каков дневной надой молока?
Ответить
Литература
Обьяснить происхождение и смысл выражения сизифов труд
Ответить