Как написать домашнее сочинение про сказку муму
Литература
Как написать домашнее сочинение про сказку муму
Ответ(ы):
Гость:
Прежде всего,надо внимательно прочитать эту сказку.Понять весь её смысл,идею,судьбу главных героев,главное-их характер. Можно написать как Муму оказалась у Герасима.Отношение Герасима к Муму. Почему эту собачку так назвали. Как она помогала своему хозяину.
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