Как написать домашнее сочинение про сказку муму

Литература
Как написать домашнее сочинение про сказку муму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прежде всего,надо внимательно прочитать эту сказку.Понять весь её смысл,идею,судьбу главных героев,главное-их характер. Можно написать как Муму оказалась у Герасима.Отношение Герасима к Муму. Почему эту собачку так назвали. Как она помогала своему хозяину.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить два СЛОЖНЫХ предложения со словами седобородый трёхмачтовый носорожью огромную рыболовецкого
Ответить
Русский язык
Спишите инструкцию, ставя пропущенные запятые. КАК СПИСЫВАТЬ ТЕКСТ. Прежде все??о читают весь текст, чтобы его понять. После этого возвращаютс...
Ответить
Математика
Зависит ли от значения х значения выражения 3(2х-1)-2(5х-4)-(2-4х)?
Ответить
Литература
Отметь крестиком авторов в чьих произведениях упоминаются животные .Подчеркни фамилии авторов басен- Барто,Пушкин,Андерсон,Крылов,Бианки
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, столько, сколько сможите)
Ответить