Как написать домашнее сочинение про сказку муму

Гость: Гость:

Прежде всего,надо внимательно прочитать эту сказку.Понять весь её смысл,идею,судьбу главных героев,главное-их характер. Можно написать как Муму оказалась у Герасима.Отношение Герасима к Муму. Почему эту собачку так назвали. Как она помогала своему хозяину.