1. 8x – 5 = x – 40 2. 9 + 13y = 35 + 26y 3. 6s+ (3s – 2) = 14 4. 8y – (7y – 142) = 51 5. (6x + 1) – (3 – 2x) = 14 Решите уравнения пожалуйста!
Математика
1. 8x – 5 = x – 40 2. 9 + 13y = 35 + 26y 3. 6s+ (3s – 2) = 14 4. 8y – (7y – 142) = 51 5. (6x + 1) – (3 – 2x) = 14 Решите уравнения пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
1) 8х - 5= х - 40 8х - х = 5 - 40 7х = - 35 х=-35÷7 х = - 5 Ответ: х = - 7 2) 9 + 13у = 35 + 26у 26у - 13у = 9 - 35 13у = - 26 у = - 26÷13 у = -2 Ответ: у = - 2 3) 6s + (3s - 2) = 14 6s + 3s - 2 = 14 9s - 2 = 14 9s = 14 + 2 9s = 16 s=16÷9 s = 1 целая 7/9 Ответ: s= 1целая 7/9 4) 8у - ( 7у - 142) = 51 8у - 7у +142 = 51 у +142 = 51 у = 51 - 142 у = - 91 Ответ: у = - 91 5)(6х+ 1) - (3 - 2х) = 14 6х + 1 - 3 + 2х = 14 8х - 2 = 14 8х = 14 + 2 8х = 16 х = 16÷8 х = 2 Ответ: х = 2
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