По географии 6 класса самый крупный горный ледник в казахстане
География
По географии 6 класса самый крупный горный ледник в казахстане
Ответ(ы):
Гость:
Это ледник корженевского
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