5г оксида магния обработали раствором 31,5г азотной кислоты. Рассчитайте массу образовавшегося соли

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Уравнение реакции : MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O Рассчитываем количество вещества MgO и HNO3 MgO : m/M = 5/24=0,2 моль HNO3: m/M = 31,5/63=0,5 моль HNO3 в избытке, следовательно, решаем по MgO n(MgO)=n(Mg(NO3)2) 0,2 моль = m(соли)/М(соли) = m / 148 г/моль m(Mg(NO3)2) = 29.6 грамм )