5г оксида магния обработали раствором 31,5г азотной кислоты. Рассчитайте массу образовавшегося соли

Химия
5г оксида магния обработали раствором 31,5г азотной кислоты. Рассчитайте массу образовавшегося соли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение реакции : MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O Рассчитываем количество вещества MgO и HNO3 MgO : m/M = 5/24=0,2 моль HNO3: m/M = 31,5/63=0,5 моль HNO3 в избытке, следовательно, решаем по MgO n(MgO)=n(Mg(NO3)2) 0,2 моль = m(соли)/М(соли) = m / 148 г/моль m(Mg(NO3)2) = 29.6 грамм )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Порция пельменей в кафе пампушечка состоит из 18 пельменей Иван гурманов съедает за обедом 20\9 порции. Сколько пельменей за обедом съедает Иван? Н...
Ответить
Биология
Механический и химический процесс в тонком и толстом кишечнике. Помогите пожалуй??та!!!!!
Ответить
География
По географии 6 класса самый крупный горный ледник в казахстане
Ответить
Математика
1. 8x – 5 = x – 40 2. 9 + 13y = 35 + 26y 3. 6s+ (3s – 2) = 14 4. 8y – (7y – 142) = 51 5. (6x + 1) – (3 – 2x) = 14 Решите уравнения пожалу...
Ответить
Литература
Как написать домашнее сочинение про сказку муму
Ответить