Порция пельменей в кафе пампушечка состоит из 18 пельменей Иван гурманов съедает за обедом 20\9 порции. Сколько пельменей за обедом съедает Иван? На сколько пельменей больше одной порции он сьедает?

Математика

Порция пельменей в кафе пампушечка состоит из 18 пельменей Иван гурманов съедает за обедом 20\9 порции. Сколько пельменей за обедом съедает Иван? На сколько пельменей больше одной порции он сьедает?

Автор: Гость