Порция пельменей в кафе пампушечка состоит из 18 пельменей Иван гурманов съедает за обедом 20\9 порции. Сколько пельменей за обедом съедает Иван? На сколько пельменей больше одной порции он сьедает?
Математика
Порция пельменей в кафе пампушечка состоит из 18 пельменей Иван гурманов съедает за обедом 20\9 порции. Сколько пельменей за обедом съедает Иван? На сколько пельменей больше одной порции он сьедает?
Ответ(ы):
Гость:
Иван съедает 18*(20/9)=40 пельменей Это на 40-18=22 больше одной порции
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