В сосуд налили молоко,так что 1/5 сосуда осталось пустой.затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд. какая часть первого сосуда после этого осталась пустой.

Математика
В сосуд налили молоко,так что 1/5 сосуда осталось пустой.затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд. какая часть первого сосуда после этого осталась пустой.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-1/5=4/5 налито молоко           4/5-3/4=1/4                                                                                             1/4 осталась пустой.                                                    
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