В сосуд налили молоко,так что 1/5 сосуда осталось пустой.затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд. какая часть первого сосуда после этого осталась пустой.

Математика

В сосуд налили молоко,так что 1/5 сосуда осталось пустой.затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд. какая часть первого сосуда после этого осталась пустой.

Автор: Гость