В сосуд налили молоко,так что 1/5 сосуда осталось пустой.затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд. какая часть первого сосуда после этого осталась пустой.
Математика
В сосуд налили молоко,так что 1/5 сосуда осталось пустой.затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд. какая часть первого сосуда после этого осталась пустой.
Ответ(ы):
Гость:
1-1/5=4/5 налито молоко 4/5-3/4=1/4 1/4 осталась пустой.
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