ДОполните схему,написав имена сыновей Ярослава Мудрого,которые княжили в крупнейших городах. Киев- Чернигов- смоленск- Переяславль- Владимир-Волынский-
История
ДОполните схему,написав имена сыновей Ярослава Мудрого,которые княжили в крупнейших городах. Киев- Чернигов- смоленск- Переяславль- Владимир-Волынский-
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В сосуд налили молоко так, что 1/5 сосуда осталось пустой. Затем 3/4 части налитого молока перелили в другой сосуд. Какая часть первого сосуда посл...
Обществознание
Что из нижеприведённого может быть примером межличностных отношений? А) Дружба Б) Сотрудничество В) Конфликт Г) Привязанность
Химия
Математика
Порция пельменей в кафе пампушечка состоит из 18 пельменей Иван гурманов съедает за обедом 20\9 порции. Сколько пельменей за обедом съедает Иван? Н...