ДОполните схему,написав имена сыновей Ярослава Мудрого,которые княжили в крупнейших городах. Киев- Чернигов- смоленск- Переяславль- Владимир-Волынский-

История
ДОполните схему,написав имена сыновей Ярослава Мудрого,которые княжили в крупнейших городах. Киев- Чернигов- смоленск- Переяславль- Владимир-Волынский-
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