Решите плиз мне завтро утром нада

Гость: Гость:

Условия задачи нужно полностью фотографировать. Не зная полного условия решил вот так. 1) 0.6z - 4.3= 1.9z-0.9 0.6z - 1.9z= -0.9+4.3 1.9z-0.6z= -4.3+0.9 1.3z=-3.4 z~-2.6 2) 2x-3/-0.5 = -5x+6/2 2x-3/-0.5 + 5x+ 6/2 =0 -8x +12 + 5x +6/2 = 0 -3x +18/2 = 0 0.5(-3x+18) = 0 -1.5x + 9 = 0 1.5x=9 x=6