Помогите пожалуйста с химией. (см. рис.)
Химия
Помогите пожалуйста с химией. (см. рис.)
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: Г 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O
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