Помогите пожалуйста с математикой.номер 7

Гость: Гость:

7)а)угол a=70 б=80 c=30 б) угол б=46 а=110 с=24 решение:а)т.к биссектриса делит угол пополам значит угол B в треугольнике ABC =80 градусов т.к. угол B разделён биссектрисой можно просто умножить 40*2 или 40+40=80 все нашли угол B теперь угол A тоже самое биссектриса делит пополам угол A значит угол A =35+35=70 все мы нашли угол A и B все теперь мы можем найти угол C все знают что сумма углов треугольника =180 градусов значит просто сосчитаем так 180 - (80+70)=30 !!!!элементарно ну эт я по максималке объяснил