Помогите пожалуйста с началом сочинения рассуждения на тему пословицы "Страшно д??ло до начала "
Русский язык
Помогите пожалуйста с началом сочинения рассуждения на тему пословицы "Страшно д??ло до начала "
Ответ(ы):
Гость:
Всегда страшно браться за новое дело. Но когда за него возьмёшься ...
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