Помогите срочно!!!Решить задание 733. У равнобедренного треугольника длина основа??ия 21,3 см,длина боковой стороны 26.2 смНайдите периметр. 734-Задание. Один из углов треугольника равен 72°.Другой угол в 2 раза меньше.Найди...

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Помогите срочно!!!Решить задание 733. У равнобедренного треугольника длина основа??ия 21,3 см,длина боковой стороны 26.2 смНайдите периметр. 734-Задание. Один из углов треугольника равен 72°.Другой угол в 2 раза меньше.Найдите углы этого трекгольника.Каким будет этот треугольник? 735-Задание. Один из углов треугольника прямой .Может ли один из оставшихся углов быть тупым?Почему?

Автор: Гость