Помогите срочно!!!Решить задание 733. У равнобедренного треугольника длина основа??ия 21,3 см,длина боковой стороны 26.2 смНайдите периметр. 734-Задание. Один из углов треугольника равен 72°.Другой угол в 2 раза меньше.Найди...
Математика
Помогите срочно!!!Решить задание 733. У равнобедренного треугольника длина основа??ия 21,3 см,длина боковой стороны 26.2 смНайдите периметр. 734-Задание. Один из углов треугольника равен 72°.Другой угол в 2 раза меньше.Найдите углы этого трекгольника.Каким будет этот треугольник? 735-Задание. Один из углов треугольника прямой .Может ли один из оставшихся углов быть тупым?Почему?
Ответ(ы):
Гость:
733 Р=21,3+26,2*2=73,7 см 734. 72/2=36 градусов 2 угол 180-(72+36)=72 градуса 3 угол получился остроугольный, равнобедренный треугольник 735. 180-90=90 градусов осталось на два других угла. Тупой угол больше 90 градусов, поэтому в прямоугольном треугольнике не может быть тупого угла.
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