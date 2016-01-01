Помогите пожалуйста с задачей подскажите действия. ,,в корзинах 52кг клубники. Если в первую корзину добавили 7кг клубники,а в вторую 9кг, то в обеих корзинах станет поровну. Сколько клубники в каждом корзине?"
Математика
Помогите пожалуйста с задачей подскажите действия. ,,в корзинах 52кг клубники. Если в первую корзину добавили 7кг клубники,а в вторую 9кг, то в обеих корзинах станет поровну. Сколько клубники в каждом корзине?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52+7+9=68(кг.) 68:2=34(кг.) 34-7=27(кг.)- изначально было в 1ой корзине. 34-9=25(кг.)- изначально было во 2ой корзине. Ответ в 1-ой корзине было 27 кг. клубники, а во 2-ой было 25 кг клубники.
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