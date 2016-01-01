Помогите пожалуйста с задачей подскажите действия. ,,в корзинах 52кг клубники. Если в первую корзину добавили 7кг клубники,а в вторую 9кг, то в обеих корзинах станет поровну. Сколько клубники в каждом корзине?"

Математика

Помогите пожалуйста с задачей подскажите действия. ,,в корзинах 52кг клубники. Если в первую корзину добавили 7кг клубники,а в вторую 9кг, то в обеих корзинах станет поровну. Сколько клубники в каждом корзине?"

Автор: Гость