Чем не приятна обида?
Обществознание
Чем не приятна обида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем, что она может быть от дорогого человека.
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