Помогите, пожалуйста, с задачей! Смирнов, выйдя на работу, через два часа оставил ??е и обратился за медицинской помощью, в связи с чем ему был выдан листок нетрудоспособности? Имеет ли Смирнов право на пособие по временной ...

Право
Помогите, пожалуйста, с задачей! Смирнов, выйдя на работу, через два часа оставил ??е и обратился за медицинской помощью, в связи с чем ему был выдан листок нетрудоспособности? Имеет ли Смирнов право на пособие по временной нетрудоспособности?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трудовой договор заключен? Если заключен, то оплатят
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