Помогите, пожалуйста, с задачей! Смирнов, выйдя на работу, через два часа оставил ??е и обратился за медицинской помощью, в связи с чем ему был выдан листок нетрудоспособности? Имеет ли Смирнов право на пособие по временной ...

Право

Помогите, пожалуйста, с задачей! Смирнов, выйдя на работу, через два часа оставил ??е и обратился за медицинской помощью, в связи с чем ему был выдан листок нетрудоспособности? Имеет ли Смирнов право на пособие по временной нетрудоспособности?

Автор: Гость