Помогите пожалуйста с задачкой: вероятность того что изделие имеющее дефект прой??ет входной контроль равно 0,002. найти вероятность того что из партии содержащий 500 дефектных изделий входной контрольпройдут а) 2 дефектных изд...

Математика

Помогите пожалуйста с задачкой: вероятность того что изделие имеющее дефект прой??ет входной контроль равно 0,002. найти вероятность того что из партии содержащий 500 дефектных изделий входной контрольпройдут а) 2 дефектных изделия, б) более 2 дефектных изделий

Автор: Гость