Помогите пожалуйста с задачкой: вероятность того что изделие имеющее дефект прой??ет входной контроль равно 0,002. найти вероятность того что из партии содержащий 500 дефектных изделий входной контрольпройдут а) 2 дефектных изд...
Математика
Помогите пожалуйста с задачкой: вероятность того что изделие имеющее дефект прой??ет входной контроль равно 0,002. найти вероятность того что из партии содержащий 500 дефектных изделий входной контрольпройдут а) 2 дефектных изделия, б) более 2 дефектных изделий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,002 * 2 = 0.004; б) 0,002 * n
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