Помогите пожалуйста с задачкой: вероятность того что изделие имеющее дефект прой??ет входной контроль равно 0,002. найти вероятность того что из партии содержащий 500 дефектных изделий входной контрольпройдут а) 2 дефектных изд...

Математика
Помогите пожалуйста с задачкой: вероятность того что изделие имеющее дефект прой??ет входной контроль равно 0,002. найти вероятность того что из партии содержащий 500 дефектных изделий входной контрольпройдут а) 2 дефектных изделия, б) более 2 дефектных изделий
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,002 * 2 = 0.004;  б) 0,002 * n
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