Помогите ПОЖАЛУЙСТА. С заданием N 115, N 116

Математика
Помогите ПОЖАЛУЙСТА. С заданием N 115, N 116
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N115 Можно сложить на группу чётные и не чётные числа. N116. 1)5                        2)3    8                             5    4                            4    7                             8
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