Помогите ПОЖАЛУЙСТА. С заданием N 115, N 116
Математика
Помогите ПОЖАЛУЙСТА. С заданием N 115, N 116
Ответ(ы):
Гость:
N115 Можно сложить на группу чётные и не чётные числа. N116. 1)5 2)3 8 5 4 4 7 8
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